ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الناتو" مدين له في استمراره، وأن الحلف "لم يكن ليبقى" لولا جهوده ومساهماته.



وقال ترامب في تصريحات صحفية: "لقد فعلت من أجل الناتو أكثر من أي شخص آخر، ولا أعتقد أننا كنا سنحظى بالناتو الآن لولا ذلك".

وجدد ترامب انتقاداته للحلفاء الأوروبيين بشأن ضعف مساهمتهم في القدرات الدفاعية للحلف، مطالبا جميع الدول الأعضاء برفع إنفاقها العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.



وكان ترامب قد حذر سابقا من أن انسحاب واشنطن من الحلف سيؤدي إلى انهياره، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة ستوفر على بلاده مبالغ مالية كبيرة، كما شكك في استعداد الحلفاء الأوروبيين للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في حال احتاجت إلى مساعدتهم.



من جهته، طمأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الحلفاء، مؤكدا أن واشنطن لا تخطط في الوقت الراهن لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.



يذكر أن ترامب دأب طوال فترة رئاسته الأولى والحالية على انتقاد الدول الأوروبية لعدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه الحلف، واعتمادها على الحماية الأمريكية دون تحمل نصيبها العادل من الأعباء الدفاعية.

