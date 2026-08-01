ترامب: النجاح في مواجهة إيران مهّد لاتفاق نزع سلاح "حماس"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "النجاح الأمريكي في مواجهة إيران أسهم في التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة "حماس"، في اختراق كبير كان مستحيلاً قبل أشهر".



ونقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع مجلس وزرائه، أمس الجمعة، إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند، في أول انعقاد له هناك خلال ولايته الثانية.

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