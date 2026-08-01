ترامب: النجاح في مواجهة إيران مهّد لاتفاق نزع سلاح "حماس"

ونقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع مجلس وزرائه، أمس الجمعة، إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند، في أول انعقاد له هناك خلال ولايته الثانية.
وخلال الاجتماع، كشف ترامب عن التوصل إلى اتفاق جديد لنزع سلاح حركة "حماس"، واعتبر أن هذا التطور جاء ثمرةً للضغوط الأمريكية على إيران.
وأكد ترامب أن أحدًا لم يكن يتوقع إمكانية نزع سلاح "حماس" قبل فترة قصيرة، وأشار إلى أن الاتفاق تم عبر مجلس السلام الدولي التابع لإدارته.
وقال: "هذا يوضح حجم النجاح الذي نحققه مع إيران، فلو عدنا إلى الوراء أربعة أو خمسة أشهر، لكان التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في عداد المستحيل".
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