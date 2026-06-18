الخميس 2026-06-18 05:35 م

ترامب: النفط يتدفق والعالم سيكون آمنا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 05:24 م

الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النفط يتدفق وإيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا والعالم سيكون آمنا.

اضافة اعلان

 

وقال ترامب إن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا هائلا ومعدلات التوظيف عند مستويات قياسية والأسعار في انخفاض.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية اختتام أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

ل

عربي ودولي ترامب: النفط يتدفق والعالم سيكون آمنا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون يوجه المفاوضين إلى التمسك بالموقف اللبناني بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي

ب

كأس العالم مواجهات نارية وحسابات معقدة في الجولة الثانية من مونديال 2026

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية

"المكتبة الوطنية" تحتفل بالأعياد الوطنية

أخبار محلية "المكتبة الوطنية" تحتفل بالأعياد الوطنية

g

أخبار محلية افتتاح قاعة "فرسان المستقبل" في صرح الشهيد



 
 






الأكثر مشاهدة

 