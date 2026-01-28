ترامب: الهجوم التالي على إيران سيكون أسوأ بكثير

وأضاف ترامب: "أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من الذي أرسل إلى فنزويلا".
وحث ترامب إيران على إبرام اتفاق وإلا فإن الهجوم التالي سيكون "أسوأ بكثير".
