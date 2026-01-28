ترامب: الهجوم التالي على إيران سيكون أسوأ بكثير

03:40 م

الوكيل الإخباري- تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحرك أسطول ضخم بقوة هائلة نحو إيران، مشيرا إلى أنه يتحرك بسرعة.





وأضاف ترامب: "أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من الذي أرسل إلى فنزويلا".



وحث ترامب إيران على إبرام اتفاق وإلا فإن الهجوم التالي سيكون "أسوأ بكثير".







