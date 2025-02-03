ترامب: الوكالة الأمريكية للتنمية تديرها مجموعة من المجانين

وفي أعقاب التقارير التي تفيد بأن ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) قاموا بالوصول إلى المقر الرئيسي لـUSAID في العاصمة، وبيانات المواطنين الأمريكيين والمساحات السرية، كتب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية ماركو روبيو للمطالبة بإجابات.
وقال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في بيان بشأن رسالتهم إلى روبيو إنهم قلقون من احتمال وصول ممثلي DOGE التي يديرها الملياردير إيلون ماسك بشكل غير مصرح به إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والفصل اللاحق لكبار الموظفين من الوكالة المسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية والمساعدة التنموية، معتبرين أن ذلك "يضر بأمننا القومي".
وأشار الديمقراطيون إلى أن الكونغرس "أنشأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كوكالة مستقلة منفصلة عن وزارة الخارجية لضمان قدرتنا على نشر خبرات التنمية والمساعدات الخارجية الأمريكية بسرعة، خاصة في أوقات الأزمات، لتحقيق أهداف أمننا القومي".
وأضافت الرسالة: "لهذا السبب، فإن أي جهد لدمج أو دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية يجب أن يخضع، وبموجب القانون، لمراجعة ومناقشة والموافقة من قبل الكونغرس".
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