ترامب: الولايات المتحدة احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار المفروض على إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إن قوات مشاة البحرية احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن القوات الأميركية أوقفت السفينة عن طريق إحداث ثقب في غرفة المحركات.

اضافة اعلان



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، مما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة إلى "إيقافها تماما عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات".