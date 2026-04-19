الإثنين 2026-04-20 01:13 ص

ترامب: الولايات المتحدة احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار المفروض على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 19-04-2026 11:57 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إن قوات مشاة البحرية احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن القوات الأميركية أوقفت السفينة عن طريق إحداث ثقب في غرفة المحركات.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، مما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة إلى "إيقافها تماما عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات".


وأوضح أن قوات مشاة البحرية الأميركية تحتجز السفينة في الوقت الحالي، ويتم فحص ما يوجد على متنها.

 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار المفروض على إيران

