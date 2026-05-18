ترامب: الولايات المتحدة تتفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي

الإثنين، 18-05-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "متقدمة بشكل كبير" على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "فورتشن" إن أعظم إنجازاته في مجال الذكاء الاصطناعي هو مساعدة شركات التكنولوجيا مثل "ميتا" على تطوير حلول لبناء محطات طاقة يمكنها تلبية احتياجاتها من قوة الحوسبة.

وأضاف: "نحن متقدمون على الصين [في مجال الذكاء الاصطناعي] لأنني سمحت ببناء محطات الطاقة هذه. هذه الشركات تبني الآن محطات الطاقة الخاصة بها، فهي لا تستخدم الشبكة الكهربائية على الإطلاق. وإلا، لما كنا قادرين على المنافسة. من المهم أن ننتصر".


وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون لها عواقب إيجابية وسلبية، لذا يجب التعامل معها بحذر.

 
 


