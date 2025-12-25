ترامب: الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد من الأشخاص ذوي الذكاء العالي

06:16 ص

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد من الأشخاص ذوي الذكاء الرفيع. اضافة اعلان



