الأربعاء 2026-02-25 09:04 ص

ترامب: الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي

براميل النفط
براميل النفط
 
الأربعاء، 25-02-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا منذ إطاحة واشنطن برئيسها نيكولاس مادورو.  وقال ترامب في أول خطاب له عن حالة الاتحاد منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية: "تلقينا للتو من صديقتنا وشريكتنا الجديدة فنزويلا، أكثر من 80 مليون برميل من النفط"، مضيفا "ارتفع إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 600 ألف برميل يوميا".  وكان ترامب قد أمر باعتقال مادورو في كانون الثاني بتهم تهريب المخدرات وجرائم أخرى، ومنذ ذلك الحين خفف العقوبات النفطية المفروضة على كراكاس في محاولة لزيادة الإنتاج. اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: طهران تطور صواريخ قد تصل إلى الولايات المتحدة

جلسة مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية 20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007

ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

عربي ودولي ترامب: أنهيت 8 حروب في 10 أشهر

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

عمال الإنقاذ

عربي ودولي 30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل

ذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

براميل النفط

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي



 






الأكثر مشاهدة