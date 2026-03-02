ترامب: الولايات المتحدة ستثأر لقتلاها وعلى الحرس الثوري إلقاء السلاح

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت مئات الأهداف، شملت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأنظمة دفاع جوي، و9 سفن، بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية.

وأكد أن العمليات القتالية مستمرة، وأن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها، مشيرا إلى مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي، ومن المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف القوات الأميركية.



وحذر ترامب من أن النظام الإيراني المسلح بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية يشكل تهديدا خطيرا لكل أميركي، مؤكدا أن بلاده ستثأر لقتلاها.