الإثنين 2026-03-02 01:35 ص

ترامب: الولايات المتحدة ستثأر لقتلاها وعلى الحرس الثوري إلقاء السلاح

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 02-03-2026 12:29 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت مئات الأهداف، شملت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأنظمة دفاع جوي، و9 سفن، بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية.

وأكد أن العمليات القتالية مستمرة، وأن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها، مشيرا إلى مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي، ومن المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف القوات الأميركية.


وحذر ترامب من أن النظام الإيراني المسلح بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية يشكل تهديدا خطيرا لكل أميركي، مؤكدا أن بلاده ستثأر لقتلاها.


وأشاد بضرورة أن يلق الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة السلاح، والحصول على حصانة، أو مواجهة الموت المحتوم.

 
 


