ترامب: الولايات المتحدة ستواجه الصين بطريقة ودية للغاية

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء باتفاق تجاري جديد تم توقيعه مع إندونيسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه الصين "بطريقة ودية للغاية".



ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الطاقة والابتكار في جامعة كارنيغي ميلون في مدينة بيتسبرغ، بولاية بنسلفانيا.



وقال ترامب خلال قمة الطاقة في جامعة كارنيغي ميلون إنه "من الممكن التوصل إلى صفقات تجارية أخرى، بما في ذلك مع الهند"، مؤكدا أنه "منفتح على إمكانية إبرام الصفقات التجارية".

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وأضاف: "سنقاتل الصين بطريقة ودية للغاية"، في إشارة إلى إمكانية التوصل لصفقة تجارية بين واشنطن وبكين.



وأطلق ترامب حربا تجارية عالمية، وفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الأقل على العديد من البلدان ومعدلات أعلى على بلدان أخرى.



وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق، عن خطط لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة والصين لمعالجة الخلافات التجارية بين البلدين.



وأوضح الوزير أن الجانبين يعملان حاليا على تنسيق المواعيد، مع الأخذ في الاعتبار المؤتمر الكبير للقيادة الصينية المقرر في مطلع أغسطس 2025.