ترامب: الولايات المتحدة قد تدير الحكم في فنزويلا لسنوات

وقال ترامب "الوقت وحده كفيل بإثبات" المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كراكاس.
وعندما سُئل عما إذا كان الوضع سيستمر ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب "أعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير".
وتابع الرئيس الأميركي "سنعيد بناء البلاد بطريقة عالية المردودية... سنستخدم النفط ونستورده. سنخفض أسعار النفط ونقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمسّ الحاجة إليها".
وذكرت الصحيفة أن تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان مسؤولين في الإدارة أن الولايات المتحدة تعتزم إدارة مبيعات النفط الفنزويلي لفترة غير محددة.
وأكدت إدارة ترامب الأربعاء أنها تعتزم "إملاء" قرارات السلطات الفنزويلية حتى إشعار آخر، ولا سيما من خلال الحفاظ على السيطرة على تسويق النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة".
-
أخبار متعلقة
-
حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا
-
تايوان تجمد أسطول مقاتلاتها "إف 16" بعد سقوط إحداها في البحر
-
الجيش اللبناني: خطة حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة
-
الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: منفتحون على اتفاقيات الطاقة الدولية
-
صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على خطة للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة
-
ترامب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية
-
التحالف بقيادة السعودية: الزبيدي استقل سفينة متجهة لأرض الصومال
-
مجلس الامن يناقش الملف الكيميائي السوري