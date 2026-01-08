الخميس 2026-01-08 03:24 م

ترامب: الولايات المتحدة قد تدير الحكم في فنزويلا لسنوات

مؤيدو الحكومة الفنزويلية يشاركون في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
مؤيدو الحكومة الفنزويلية يشاركون في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 
الخميس، 08-01-2026 02:04 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس، أن الولايات المتحدة قد تدير الحكم في فنزويلا لسنوات عدة.اضافة اعلان


وقال ترامب "الوقت وحده كفيل بإثبات" المدة التي تنوي واشنطن خلالها الإبقاء على سيطرتها على كراكاس.

وعندما سُئل عما إذا كان الوضع سيستمر ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب "أعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير".

وتابع الرئيس الأميركي "سنعيد بناء البلاد بطريقة عالية المردودية... سنستخدم النفط ونستورده. سنخفض أسعار النفط ونقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمسّ الحاجة إليها".

وذكرت الصحيفة أن تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان مسؤولين في الإدارة أن الولايات المتحدة تعتزم إدارة مبيعات النفط الفنزويلي لفترة غير محددة.

وأكدت إدارة ترامب الأربعاء أنها تعتزم "إملاء" قرارات السلطات الفنزويلية حتى إشعار آخر، ولا سيما من خلال الحفاظ على السيطرة على تسويق النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أخبار محلية رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل

الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

أخبار محلية الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

خلال لقائه فعاليات شبابية ورياضية

أخبار محلية العيسوي: رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة وتعزيز الاقتصاد

جامعة اليرموك

أخبار محلية منظمة أكاديمية إيطالية تبحث استقدام خريجي تمريض "اليرموك"

بقق

فيديو منوع متداول: الخداع البصري كما لم تره من قبل

فاقفاق

فيديو منوع بفكرة ذكية.. مهندس قرية يبتكر أرجوحة لإسعاد الأطفال

قل

فيديو منوع مقطع متداول بعنوان: اللحظات الأخيرة في حياة أقدم وأكبر فيل إفريقي



 






الأكثر مشاهدة