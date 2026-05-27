ترامب: الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل اليورانيوم

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تسليم طهران اليورانيوم المخصب الموجود لديها.



وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة PBS News ردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخفيف العقوبات: "لا، لا، قطعا لا. لن يتم تخفيف العقوبات بتاتا، لا".



ويشار إلى أن ترامب ذكر قبل أيام، أن بلاده لا تخطط لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق ثنائي.

