ترامب: الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل اليورانيوم

الأربعاء، 27-05-2026 08:05 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تسليم طهران اليورانيوم المخصب الموجود لديها.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة PBS News ردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخفيف العقوبات: "لا، لا، قطعا لا. لن يتم تخفيف العقوبات بتاتا، لا".

ويشار إلى أن ترامب ذكر قبل أيام، أن بلاده لا تخطط لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق ثنائي.

وقال للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن: "لن أقدم أي تنازلات حتى يوقعوا الاتفاقية. كلا، لم نعرض أي شيء" من هذا القبيل.

 
 


