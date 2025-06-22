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ترامب: الولايات المتحدة نفذت هجوما ناجحا للغاية على 3 مواقع نووية إيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب
 
الأحد، 22-06-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل السبت – الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت هجوما "ناجحا للغاية" على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

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وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشال، أن جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني.


وأشار إلى أن الطائرات ألقت "حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأميركيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

 
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