ترامب: الولايات المتحدة نفذت هجوما ناجحا للغاية على 3 مواقع نووية إيرانية

وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشال، أن جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني.
وأشار إلى أن الطائرات ألقت "حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأميركيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".
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