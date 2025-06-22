ترامب: الولايات المتحدة نفذت هجوما ناجحا للغاية على 3 مواقع نووية إيرانية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل السبت – الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت هجوما "ناجحا للغاية" على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

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وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشال، أن جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني.