ترامب: الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تخليص العالم من الشر العظيم

وقبل ذلك، طالب الرئيس الأمريكي إيران بالاستسلام غير المشروط.
كما أفاد دونالد ترامب بأن واشنطن تعرف بالتحديد مكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكدا أنه هدف سهل.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نعرف تماما مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك - لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي".
وأضاف: "لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين.. صبرنا ينفد.. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".
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