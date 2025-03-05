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ترامب: بايدن أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي

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دونالد ترامب
 
الأربعاء، 05-03-2025 07:09 ص

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن في خطابه أمام الكونغرس بأنه كان "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

جاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه صباح اليوم الأربعاء أمام أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، حيث أشاد بإنجازات إدارته ووصفها بأنها "عظيمة"، مؤكدا أن "الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه". وأضاف: "معظم الأمريكيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

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ولم يخلُ الخطاب من مواجهات، حيث تم إخراج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة بعد محاولته تعطيل كلمة ترامب، في إشارة إلى التوترات السياسية المتصاعدة بين الحزبين.


وخلال حديثه، نسب ترامب الفضل لنفسه في اتخاذ إجراءات "سريعة وحاسمة" لإعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي، وسياسات الهجرة، والعلاقات الخارجية.


كما استعرض إنجازات أسابيعه الأولى في المنصب، والتي شملت إعادة هيكلة مؤسسات حكومية وتغييرات جذرية في السياسة الخارجية، رغم ما وصفته تقارير إعلامية بـ"التوترات مع الحلفاء وعدم اليقين الاقتصادي".


وأكد ترامب أن إدارته تعمل على "تجديد الحلم الأمريكي"، داعيا الكونغرس إلى تخصيص مزيد من الأموال لتمويل حملته الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية. كما أشار إلى سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، مما مكنه من المضي قدما في سياساته دون عوائق تذكر.


ويأتي هذا الخطاب كأحدث فصل في سلسلة من التصريحات الجريئة التي يطلقها ترامب، والذي بات أكثر جرأة في اتخاذ قرارات واسعة النطاق بعد تجاوزه محاولات عزله والملاحقات القضائية التي واجهها.

 

RT

 
 
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