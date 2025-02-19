ترامب: بحثت كثيرا.. لكن لم أجد أذكى من ماسك

وخلال مقابلة مشتركة هي الأولى من نوعها بين ترامب وماسك تم تسجيلها في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وبثت على قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء، تحدث الرئيس الأمريكي عما جذبه في ماسك قائلا: "أردت أن أجد شخصا أذكى منه. بحثت في كل مكان لكن لم أستطع العثور على أحد".
وأضاف: "حاولت بجد، لكنني لم أجد شخصا أذكى. لذا استقر الأمر على هذا الرجل"، مشيرا إلى ماسك الذي كان يجلس إلى جانبه.
وأشار ترامب إلى أن أحد أهدافه الرئيسية في ولايته الثانية، هو العثور على "أشخاص عظماء" لتشكيل إدارته.
وأضاف ترامب: "إنه شخص جيد، شخص طيب جدا، ويريد أن تنجح البلاد". وتعهد بأن ماسك لن يشارك في أي قرارات تتعلق بـ"وزارة كفاءة الحكومة" إذا كانت هناك مصلحة شخصية.
من جانبه، وصف ماسك فوز ترامب في انتخابات 2024 بأنه "فرصة لإصلاح النظام"، مؤكدا أن الأمر يعتمد على "الكفاءة والاهتمام" عندما يتعلق الأمر بتحقيق صفقات جيدة لدافعي الضرائب.
-
أخبار متعلقة
-
خطوة كويتية "قد" تعيد الجنسية لأشخاص سحبت منهم
-
ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن
-
اتهام الرئيس البرازيلي السابق بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة
-
الولايات المتحدة تعلن رصد طائرة عسكرية روسية قرب ألاسكا
-
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى موازنة الاهتمام بين أوكرانيا وغزة
-
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن حياة الاسد في موسكو
-
إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية
-
ترامب: المحادثات مع روسيا بالرياض كانت جيدة جدا