ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" وبُثت أمس الخميس: "لقد احتجزنا السفينة، ونقوم بتفريغ النفط الآن".
وامتنع ترامب عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد احتجاز الناقلة، وقال: "لا أريد التحدث عن ذلك".
وردا على تعليق صحفي "فوكس نيوز" مفاده أن قرار احتجاز الناقلة ربما كان صعبا، أجاب ترامب: "لا أعتقد أنه كان قرارا صعبا".
وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت الأربعاء الماضي بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.
