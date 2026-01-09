ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت بتفريغ النفط من ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي والتي تم احتجازها في شمال المحيط الأطلسي يوم الأربعاء.



وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" وبُثت أمس الخميس: "لقد احتجزنا السفينة، ونقوم بتفريغ النفط الآن".

وامتنع ترامب عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد احتجاز الناقلة، وقال: "لا أريد التحدث عن ذلك".



وردا على تعليق صحفي "فوكس نيوز" مفاده أن قرار احتجاز الناقلة ربما كان صعبا، أجاب ترامب: "لا أعتقد أنه كان قرارا صعبا".



وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت الأربعاء الماضي بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.