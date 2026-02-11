ترامب بشأن إيران: نأمل أن يكونوا أكثر عقلانية ومسؤولية هذه المرة

وأضاف ترامب، في تصريحات أعقبت انتهاء لقائه مع نتنياهو، أن الاجتماع كان "جيدا جدا"، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج نهائية باستثناء تأكيده على ضرورة استمرار المفاوضات مع إيران.
-
أخبار متعلقة
-
أوكرانيا ستجري انتخابات عندما يسمح الوضع الأمني
-
بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
-
سلطنة عُمان تحدد موعد أول أيام رمضان 2026
-
عشرات الشاحنات البيضاء على الحدود المصرية تثير قلق الكيان
-
الملك سلمان يوجه رسالة هامة للشعب السعودي
-
كارني يعد بحل الخلاف مع ترامب بشأن مشروع جسر يربط بين كندا والولايات المتحدة
-
الكشف عن تفاصيل خطة أمريكية جديدة لنزع سلاح حماس
-
أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية