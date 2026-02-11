ترامب بشأن إيران: نأمل أن يكونوا أكثر عقلانية ومسؤولية هذه المرة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"تقدم كبير" يجري تحقيقه في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام.

وأضاف ترامب، في تصريحات أعقبت انتهاء لقائه مع نتنياهو، أن الاجتماع كان "جيدا جدا"، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج نهائية باستثناء تأكيده على ضرورة استمرار المفاوضات مع إيران.