ترامب بعد إغلاق هرمز مجددا: إيران لا يمكنها ابتزاز أميركا

06:02 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن إيران لن تنجح في ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لا يمكنها "ابتزاز" واشنطن.





وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، بعد معاودة طهران إغلاق مضيق هرمز: "نحن نتحدث إليهم. أرادوا أن يغلقوا المضيق مجددا.. ولا يمكنهم ابتزازنا".



وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأميركية تتابع الموقف عن كثب، مضيفا: "سترد إلينا بعض المعلومات عن الوضع في مضيق هرمز بحلول نهاية اليوم".



وبشأن المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد قال ترامب: "نحن نتحدث معهم، والمحادثات الجارية مع إيران لا تزال في مراحلها الأولية جدا".







