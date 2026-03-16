ترامب: بعض الدول ليست متحمسة للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز

ويرغب ترامب في أن تساعد الدول في تأمين مضيق هرمز بعد أن ردت إيران على الهجمات الأميركية الإسرائيلية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ وألغام لإغلاق الممر أمام ناقلات النفط التي تنقل عادة خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال ترامب في فعالية بالبيت الأبيض "بعض الدول متحمسة للغاية لهذا الأمر، وبعضهم الآخر ليس كذلك. بعضها دول ساعدناها لسنوات طويلة، وحميناها من مصادر خارجية خطيرة، ولم تكن متحمسة. ومستوى الحماس مهم بالنسبة لي".
وأعلن عدد من حلفاء الولايات المتحدة الاثنين أنه ليس لديهم خطط فورية لإرسال سفن لفتح مضيق هرمز.
وصعّد ترامب الضغط على بريطانيا وفرنسا، قائلا إنه يتوقع منهما المساعدة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز خلال الحرب على إيران.
وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذا الأمر، مؤكدا أن رده "ثمانية (من عشرة)، لم يكن مثاليا".
وتابع "أعتقد أنه سيساعد"، معربا أيضا عن اعتقادة أن بريطانيا ستشارك في مهمة لتأمين مضيق هرمز.
