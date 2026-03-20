ترامب: بوتين لا يخشى أوروبا وأثق به أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن

قال الرئيس الأميركي إن التعامل مع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أصعب من التعامل مع فلاديمير بوتين.
ووفقًا لما نقلته مراسلة قناة "إم إس ناو" (MS Now) بعد مقابلة أجرتها مع الرئيس ترامب، أنه قال: "التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع بوتين".
وأضافت المراسلة أن ترامب أشار أيضًا إلى أن بوتين لا يخشى أوروبا، وأنه – وفقًا لقولها – أبدى ثقة في بوتين أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن.
وكان الرئيس الأميركي قد صرّح في وقت سابق بأنه مندهش من عدم رغبة زعيم نظام كييف في التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن التوصل إلى صفقة مع زيلينسكي "أصعب بكثير" منه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
روسيا اليوم
-
