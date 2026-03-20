الجمعة 2026-03-20 10:21 م

ترامب: بوتين لا يخشى أوروبا وأثق به أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن

ترامب: بوتين لا يخشى أوروبا وأثق به أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن
ترامب: بوتين لا يخشى أوروبا وأثق به أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن
 
الجمعة، 20-03-2026 08:06 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى أوروبا، مبدياً ثقته في بوتين أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن.اضافة اعلان


قال الرئيس الأميركي إن التعامل مع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أصعب من التعامل مع فلاديمير بوتين.

ووفقًا لما نقلته مراسلة قناة "إم إس ناو" (MS Now) بعد مقابلة أجرتها مع الرئيس ترامب، أنه قال: "التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع بوتين".

وأضافت المراسلة أن ترامب أشار أيضًا إلى أن بوتين لا يخشى أوروبا، وأنه – وفقًا لقولها – أبدى ثقة في بوتين أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن.

وكان الرئيس الأميركي قد صرّح في وقت سابق بأنه مندهش من عدم رغبة زعيم نظام كييف في التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن التوصل إلى صفقة مع زيلينسكي "أصعب بكثير" منه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

روسيا اليوم 
 
 


روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






