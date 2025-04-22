ترامب: تحدثت إلى نتنياهو بشأن إيران والتجارة

وكتب على موقع تروث سوشال "لقد تحدثت للتوّ إلى رئيس وزراء إسرائيل... بشأن العديد من الموضوعات بما في ذلك التجارة وإيران وما إلى ذلك" مؤكدا وقوفه التام إلى جانبه "في جميع المسائل".
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اختتمت السبت الماضي جولة ثانية من المحادثات حول برنامج طهران النووي واتفقتا على الاجتماع مجددا خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.
واستمرت المحادثات التي توسطت فيها عُمان في روما نحو أربع ساعات، حسب التلفزيون الإيراني الذي وصف الأجواء بأنها "بنّاءة".
-
أخبار متعلقة
-
بعد منشور على "X" .. الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني
-
هام لكل زوار السعودية .. غرامة 50 ألف ريال و 6 أشهر حبس لمخالفي هذه التعليمات
-
الجامعة العربية تؤكد إلتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله
-
الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا فرنسيس في نعشه
-
حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادئ
-
تمرين مشترك لبحريتي روسيا وبنغلاديش في المحيط الهندي
-
نجل أردوغان: لا أرغب في أن أصبح رئيساً
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في هايتي