الثلاثاء 2025-04-22 07:26 م
 

ترامب: تحدثت إلى نتنياهو بشأن إيران والتجارة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 22-04-2025 07:07 م
الوكيل الإخباري-  أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوفه إلى جانبه على جميع الصعد.اضافة اعلان


وكتب على موقع تروث سوشال "لقد تحدثت للتوّ إلى رئيس وزراء إسرائيل... بشأن العديد من الموضوعات بما في ذلك التجارة وإيران وما إلى ذلك" مؤكدا وقوفه التام إلى جانبه "في جميع المسائل".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اختتمت السبت الماضي جولة ثانية من المحادثات حول برنامج طهران النووي واتفقتا على الاجتماع مجددا خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.

واستمرت المحادثات التي توسطت فيها عُمان في روما نحو أربع ساعات، حسب التلفزيون الإيراني الذي وصف الأجواء بأنها "بنّاءة".
 
gnews

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