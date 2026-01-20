ترامب: تحدثت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند

وأضاف ترامب أنه وافق على عقد اجتماع يضم أطرافا مختلفة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا . ولم يحدد من هي الأطراف.
وقال في منشور على منصة (تروث سوشال) " مثلما عبرت للجميع، وبوضوح شديد، فإن غرينلاند ضرورية للأمن القومي والأمن العالمي. لا مجال للتراجع عن ذلك، ويتفق الجميع على ذلك".
وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستبحث مسألة الحصول على غرينلاند خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع لأن الدنمارك ليس بمقدورها حماية الإقليم.
