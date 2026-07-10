الجمعة 2026-07-10 10:49 م

ترامب: تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات غير مسبوقة إذا نجحت في اغتيالي

ترامب: تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات غير مسبوقة إذا نجحت في اغتيالي
ترامب: تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات غير مسبوقة إذا نجحت في اغتيالي
 
الجمعة، 10-07-2026 08:00 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ترك "تعليمات" تقضي بشن هجوم واسع على إيران إذا نجحت في تنفيذ أي محاولة لاغتياله، مؤكدا أن طهران تضعه على قائمة أهدافها منذ سنوات.اضافة اعلان


وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، إنه "على قائمتهم منذ وقت طويل"، مضيفا: "هذا ما نتعامل معه... الشيء الوحيد هو أنني تركت تعليمات، فإذا حدث لي أي شيء، فليقصفوهم حرفيا بمستويات لم يشهدوها من قبل".

ونفى ترامب وجود معلومات استخباراتية جديدة بشأن مخطط إيراني لاغتياله، بعدما سُئل عن تقارير أفادت بأن إسرائيل أبلغت هذا الأسبوع عن معلومات تتعلق بمخطط لاستهدافه.

وقال: "لا، لا. إسرائيل لم تتوصل إلى أي شيء. لا، لا. أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيال الإيرانية منذ وقت طويل، وهذه هي طبيعة الحياة".

وأضاف مازحا: "آمل أن تفتقدوني".

وبحسب الصحيفة، تسعى إيران علنا إلى اغتيال ترامب منذ عام 2020، بعد أن أمر بتنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى إحباط عدة محاولات لاغتيال ترامب، منذ تعرضه لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا في 13 تموز 2024، عندما أصابت رصاصة أذنه.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، مؤكدا أن واشنطن وافقت على ذلك، لكنها أبلغت طهران "بشكل لا لبس فيه" أن وقف إطلاق النار انتهى.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات". وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل لا يقبل أي التباس، أن وقف إطلاق النار قد انتهى".
 
 


gnews

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