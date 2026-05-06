الأربعاء 2026-05-06 06:13 ص

ترامب: تعليق مؤقت لمشروع "حرية الملاحة" في هرمز مع استمرار الحصار على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأربعاء، 06-05-2026 05:28 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، تعليق مشروع "حرية الملاحة" في مضيق هرمز بشكل مؤقت، في إطار مساعٍ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.


وقال ترامب، في منشور له عبر تروث سوشال، إن القرار جاء "بناءً على طلب من باكستان ودول أخرى"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"النجاح العسكري الكبير" خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى إحراز "تقدم كبير" نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي طهران.

وأوضح أن التعليق سيكون لفترة قصيرة بهدف اختبار إمكانية استكمال الاتفاق وتوقيعه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحصار المفروض على إيران "سيبقى ساريًا بالكامل".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفاهم متبادل، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتفاق المرتقب أو مدته.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران.
 
 


