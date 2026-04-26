ترامب: تكرار محاولات الاغتيال يستدعي الوحدة الوطنية

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حادث إطلاق النار الذي شهدته العاصمة خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يندرج ضمن "محاولات اغتيال تتكرر"، داعيا إلى أن يكون ما جرى "دافعا للوحدة الوطنية وليس لمزيد من التشرذم".





وقال ترامب إن جهاز الخدمة السرية أوقف مطلق النار الذي حاول اختراق الإجراءات الأمنية خلال الحفل، مشيرا إلى أن المسلح "تم اعتقاله بسرعة"، وأن أحد أفراد الأمن أصيب لكنه "بخير".



وأضاف أنه "تمت مراجعة الظروف التي أحاطت بالحادث"، معتبرا أن موقع الحفل "لم يكن يتمتع بأمان كاف"، داعيا الأميركيين إلى حل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف.



وقال ترامب إن منفذ الهجوم "شخص مريض للغاية" ولا ينبغي أن تتكرر مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تداهم شقته في كاليفورنيا بعد توقيفه في واشنطن.





