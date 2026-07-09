ترامب: تلقينا اتصالا وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة

09:25 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنهم تلقوا اتصالا، وأن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية. اضافة اعلان





من جانبه أوضح مصدر، أن ترامب استبعد أن يكون ما يجري هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون خطابا لأسواق المال.



وألمح إلى سخط وغضب ترامب من الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز مشيرا إلى تصريحات ترامب بأنه سيرد على أي هجمات في المضيق، وتلويحه بإنهاء مذكرة التفاهم وكذلك التهديد بالاغتيالات للقادة الإيرانيين.









