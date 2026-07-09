ترامب: تلقينا اتصالا وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة

من جانبه أوضح مصدر، أن ترامب استبعد أن يكون ما يجري هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون خطابا لأسواق المال.
وألمح إلى سخط وغضب ترامب من الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز مشيرا إلى تصريحات ترامب بأنه سيرد على أي هجمات في المضيق، وتلويحه بإنهاء مذكرة التفاهم وكذلك التهديد بالاغتيالات للقادة الإيرانيين.
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