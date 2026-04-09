الخميس 2026-04-09 11:10 م

ترامب: تم الاتفاق منذ وقت طويل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الخميس، 09-04-2026 07:51 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جميع السفن والطائرات والعسكريين الأمريكيين سيبقون في مواقعهم حول إيران حتى الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي.اضافة اعلان


وأضاف أنه تم الاتفاق منذ وقت طويل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا.
 
 


