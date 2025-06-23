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ترامب: تهانينا للعالم لقد حان وقت السلام

ترامب: تهانينا للعالم لقد حان وقت السلام
ترامب
 
الإثنين، 23-06-2025 11:17 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أود أن أشكر أمير قطر المحترم على كل ما بذله من جهد في سبيل السلام في المنطقة".

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وأضاف "لم يقتل أو يجرح أي أميركي أو قطري في الهجوم على العديد".


وبين ان "إيران ردت رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية وهو ما توقعناه وتصدينا له بفعالية كبيرة".


وأشار "تم إسقاط 13 من أصل 15 صاروخا أطلقتها إيران".


وتابع "الصاروخ الإيراني الوحيد الذي لم يتم إسقاطه كان متجها إلى منطقة آمنة".


وقال "أود أن أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا بالهجوم مما سمح بعدم إزهاق أرواح أو إصابة أحد".


وبين "نأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية".


ونوه "ربما تمضي إيران قدما نحو السلام والوئام في المنطقة وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها".

 
gnews

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