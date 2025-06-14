ترامب: توافقت مع بوتين على أن النزاع بين إسرائيل وإيران يجب أن ينتهي

وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشال، "هو يشعر، مثلي، أن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وقد شرحت له أن حربه يجب أن تنتهي أيضًا"، في إشارة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولفت إلى أن روسيا تنفذ عمليات تبادل الأسرى المخطط لها، إذ يتم تبادل أعداد كبيرة من الأسرى على الفور من كلا الجانبين.
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