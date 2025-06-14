ترامب: توافقت مع بوتين على أن النزاع بين إسرائيل وإيران يجب أن ينتهي

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه توافق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن النزاع بين إسرائيل وإيران "يجب أن ينتهي".

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وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشال، "هو يشعر، مثلي، أن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وقد شرحت له أن حربه يجب أن تنتهي أيضًا"، في إشارة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.