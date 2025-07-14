ترامب: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستبدأ فورا

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في أعقاب لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، اليوم الاثنين: "هذا تمت الموافقة عليه بالكامل وجاهز بالكامل.
وأشار ترامب إلى أن دول الناتو المشاركة في هذه المبادرة ستدفع ثمن الأسلحة الموردة لأوكرانيا بالكامل.
وأضاف أن هذه الآلية أصبحت ممكن بعد أن زاد الحلفاء الأوروبيون من مساهمتهم في الميزانية الدفاعية للناتو.
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