ترامب: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستبدأ فورا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توريدات الأسلحة الأمريكية عبر الآلية الجديدة المتفق عليها مع دول الناتو ستبدأ فورا.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في أعقاب لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، اليوم الاثنين: "هذا تمت الموافقة عليه بالكامل وجاهز بالكامل.

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وسنرسل إليهم الكثير من مختلف أنواع الأسلحة، وهم سينقلون تلك الأسلحة فورا إلى أماكن العمليات القتالية".



وأشار ترامب إلى أن دول الناتو المشاركة في هذه المبادرة ستدفع ثمن الأسلحة الموردة لأوكرانيا بالكامل.



وأضاف أن هذه الآلية أصبحت ممكن بعد أن زاد الحلفاء الأوروبيون من مساهمتهم في الميزانية الدفاعية للناتو.