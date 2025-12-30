ترامب: توصلت ونتنياهو إلى تفاهم بشأن سوريا

05:23 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759041 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل حريصة على ضمان حدود سلمية مع سوريا، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه واثق من أن سوريا وإسرائيل سيتوصلان إلى اتفاق. اضافة اعلان





وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع ترامب في منتجعه الشاطئي بفلوريدا "مصلحتنا هي إقامة حدود سلمية مع سوريا".



وقال ترامب إنه ونتنياهو توصلا إلى ما وصفه ترامب بـ"التفاهم" بشأن سوريا.



وأضاف "أنا متأكد من أن إسرائيل و(الرئيس السوري أحمد الشرع) سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

تم نسخ الرابط





