ترامب: توصلت ونتنياهو إلى تفاهم بشأن سوريا

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع ترامب في منتجعه الشاطئي بفلوريدا "مصلحتنا هي إقامة حدود سلمية مع سوريا".
وقال ترامب إنه ونتنياهو توصلا إلى ما وصفه ترامب بـ"التفاهم" بشأن سوريا.
وأضاف "أنا متأكد من أن إسرائيل و(الرئيس السوري أحمد الشرع) سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
-
ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل
-
زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا
-
ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة
-
جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"
-
أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة
-
ترامب: سنضرب إيران فورا في حال مواصلتها برنامجها النووي
-
إعلام: إدارة ترامب ترحل المهاجرين إلى بلدان ثالثة خارج الإجراءات القضائية