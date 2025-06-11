ترامب: ثقتي قلت في إبرام اتفاق مع إيران

05:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733913 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة أذيعت الأربعاء، إن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وردا على سؤال في بودكاست (بود فورس وان) يوم الاثنين، عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب "لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك".



ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق نووي جديد يضع قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية، وهدد طهران بالقصف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



وقال للصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين إنه ناقش الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف أن المحادثات مع الإيرانيين "صعبة".



وخلال المقابلة، قال ترامب إن الإيرانيين يستخدمون أساليب المماطلة على ما يبدو.



وأضاف "تراجعت ثقتي الآن عما كانت عليه قبل شهرين. حدث لهم شيء ما... وثقتي في إمكانية التوصل إلى اتفاق تراجعت كثيرا".



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.



وقال "لكن سيكون من الأفضل القيام بذلك دون حرب، دون سقوط قتلى، سيكون ذلك أفضل كثيرا... لا أعتقد أنني أرى نفس مستوى الحماس لديهم للتوصل إلى اتفاق".



تقول إيران إنها لا تعتزم صنع سلاح نووي وإنها مهتمة فقط بتوليد الكهرباء ومشروعات سلمية أخرى.