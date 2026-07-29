ترامب: جاء دورنا.. سنضرب إيران بقوة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة "قوية للغاية" إلى إيران عقب هجوم استهدف القوات الأميركية، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجوم، مع إبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران قائمًا.

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وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "إذن جاء دورنا"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ستنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق في مرحلة لاحقة، لكنه شدد على أن الرد سيكون قوياً إذا لم تُحل الخلافات عبر المسار الدبلوماسي.



وأكد ترامب أنه مطلع على تطورات حادثة مصر، في إشارة إلى الواقعة التي شهدها ميناء دمياط، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واتساع دائرة المواجهة المرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.