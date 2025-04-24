الخميس 2025-04-24 10:06 م
 

ترامب: جهود التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير جيدا

ترامب
ترامب
 
الخميس، 24-04-2025 09:45 م
الوكيل الإخباري-   ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان بعد غد السبت.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أرى أننا نسير على نحو جيد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قرارا ممتازا للغاية. وسينقذ ذلك أرواحا كثيرة".
 
gnews

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