ترامب: حادثة إطلاق النار تثبت الحاجة إلى قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- استغلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي كان يحضره إلى جانب كبار مسؤولي إدارته، للترويج لخطته الرامية إلى إنشاء قاعة احتفالات ضخمة داخل المقرّ الرئاسي، وهو مشروع واجه طعونا قانونية.

وبعد تبادل لإطلاق النار، تمكّن عناصر من جهاز الخدمة السرية من إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي حاول اقتحام عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، وخضع للاستجواب الأحد قبل مثوله المقرر الاثنين أمام المحكمة.



ويُقام هذا الحدث السنوي في فندق واشنطن هيلتون، الواقع على بُعد بضعة شوارع شمال البيت الأبيض، حيث يُنظَّم منذ عقود.