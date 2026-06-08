الثلاثاء 2026-06-09 12:37 ص

ترامب: حذرت نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يقاتل وحيدا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 08-06-2026 11:24 م
الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا.اضافة اعلان


وقال ترامب، لمراسل أكسيوس، "أخبرت نتنياهو أنه من الأفضل أن تكون حذرا وإلا ستجد نفسك بمفردك قريبا جدا".

وكانت إيران وإسرائيل أعلنتا الاثنين وقف الهجمات المتبادلة، بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين.

وقال نتنياهو في وقت سابق إنه "تم احتواء النيران على تلك الجبهة"، وذلك بعد ساعات على إعلان طهران "وقف العملية" ضد إسرائيل.

وكانت المواجهة بين إسرائيل وإيران تجدّدت الأحد للمرّة الأولى منذ إعلان الهدنة في 8 نيسان، فدوت الانفجارات وأُطلقت صفارات الإنذار مجددا في مناطق عدة من البلدين.

وأسفرت الهجمات عن إصابة 15 شخصا في إيران، وفق رئيس منظمة خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين- أسماء

وظائف شاغرة للأردنيين - تفاصيل

وظائف وظائف شاغرة للأردنيين - تفاصيل

لبنان.. 5 شهداء و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي لبنان.. 5 شهداء و8 جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي

شهدت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم، في 2026 ثاني أدفأ ربيع مسجل في تاريخها، وفق ما أعلنت وكالة أميركية مرجعية الاثنين. وبحسب الإدارة الوطنية للمح

عربي ودولي الولايات المتحدة تسجل هذا العام ثاني أحر ربيع في تاريخها

ب

عربي ودولي عمدة نيويورك ينتقد قرار نشر عناصر إدارة الهجرة والجمارك قبل انطلاق كأس العالم

تعبيرية

المرأة والجمال منتجات أساسية لمكياج صيفي يدوم طويلاً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

ب

عربي ودولي مسؤول إيراني يحذر: لن نتهاون مع أي خرق لوقف إطلاق النار



 
 






الأكثر مشاهدة

 