ترامب: حذرت نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يقاتل وحيدا

11:24 م

الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. اضافة اعلان





وقال ترامب، لمراسل أكسيوس، "أخبرت نتنياهو أنه من الأفضل أن تكون حذرا وإلا ستجد نفسك بمفردك قريبا جدا".



وكانت إيران وإسرائيل أعلنتا الاثنين وقف الهجمات المتبادلة، بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين.



وقال نتنياهو في وقت سابق إنه "تم احتواء النيران على تلك الجبهة"، وذلك بعد ساعات على إعلان طهران "وقف العملية" ضد إسرائيل.



وكانت المواجهة بين إسرائيل وإيران تجدّدت الأحد للمرّة الأولى منذ إعلان الهدنة في 8 نيسان، فدوت الانفجارات وأُطلقت صفارات الإنذار مجددا في مناطق عدة من البلدين.



وأسفرت الهجمات عن إصابة 15 شخصا في إيران، وفق رئيس منظمة خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية.





