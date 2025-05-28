ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران وأبلغته أن هذا ليس مناسبا

08:17 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي تحرك ضد إيران، مبلغا إياه بأن ذلك "ليس مناسبا". اضافة اعلان





وأضاف ترامب في تصريحات له الأربعاء، أن المحادثات مع إيران جيدة، مشيرا إلى أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة.



وقال ترامب: "نريد الذهاب إلى إيران برفقة مفتشين" مضيفا أن "إيران تريد إبرام اتفاقية".