الأربعاء 2025-05-28 08:50 م
 

ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران وأبلغته أن هذا ليس مناسبا

ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران وأبلغته أن هذا ليس مناسبا
ترامب
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:17 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي تحرك ضد إيران، مبلغا إياه بأن ذلك "ليس مناسبا".اضافة اعلان


وأضاف ترامب في تصريحات له الأربعاء، أن المحادثات مع إيران جيدة، مشيرا إلى أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة.

وقال ترامب: "نريد الذهاب إلى إيران برفقة مفتشين" مضيفا أن "إيران تريد إبرام اتفاقية".
 
gnews

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