ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران وأبلغته أن هذا ليس مناسبا

وأضاف ترامب في تصريحات له الأربعاء، أن المحادثات مع إيران جيدة، مشيرا إلى أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة.
وقال ترامب: "نريد الذهاب إلى إيران برفقة مفتشين" مضيفا أن "إيران تريد إبرام اتفاقية".
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