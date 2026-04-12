ترامب: حلف الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العديد من الدول قد تساعد أيضا.

وأضاف ترامب، لفوكس نيوز، أن الولايات المتحدة ستحضر المزيد من كاسحات الألغام التقليدية، متوقعا أن بريطانيا ودولا أخرى سترسل كاسحات ألغام أيضا.