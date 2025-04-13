ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
وقال إن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من المتوقع أن تأتي "قريبا جدا".
وأضاف: "هناك لحظة يصبح فيها الأمر: إما أن تثبت جدارتك أو الصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
-
أخبار متعلقة
-
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب وسط ميانمار
-
ترامب: المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"
-
ابن نتنياهو يشن هجوماً حاداً على ماكرون بعد تصريح "الدولة"
-
غارات أميركية على صعدة والبيضاء
-
إلغاء تأشيرات أكثر من 600 طالب دولي في أميركا بسبب مواقف مؤيدة لفلسطين
-
استعدادا لموسم الحج .. السعودية تعلن عددا من الإجراءات
-
الرئيس اللبناني: أي سلاح خارج إطار الدولة يُعرضها للخطر
-
القبض على باكستانيين بتهمة ترويج مادة "الشبو" في جدة