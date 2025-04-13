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ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام

ل
أرشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 08:13 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير على ما يرام في جهود حل نزاع أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

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وقال إن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من المتوقع أن تأتي "قريبا جدا".


وأضاف: "هناك لحظة يصبح فيها الأمر: إما أن تثبت جدارتك أو الصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

 

RT

 
gnews

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