ترامب حول مفاوضات وقف النار بغزة: الوضع معقّد للغاية

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات وقف النار في غزة وإبرام اتفاق تبادل أسرى بأنها "معقّدة للغاية"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق.

اضافة اعلان

وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر صحافي ، رداً على سؤال حول ما إذا كان لديه أمل في إطلاق سراح المزيد من الاسرى، قال ترامب: "آمل أن تسير الأمور على ما يرام. نحن منخرطون بشكل كبير في المفاوضات المتعلقة بالأسرى وإسرائيل، وعلينا أن نرى ما سيحدث. إنه وضع معقد للغاية".