ترامب خلال لقائه نتنياهو: الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة

وأضاف "لدينا الزعيم المناسب لإسرائيل وقد قام بعمل جيد ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة".
وبين "الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام".
وتابع "الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها".
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