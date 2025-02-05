 
الأربعاء 2025-02-05 03:01 ص
 

ترامب خلال لقائه نتنياهو: الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
الأربعاء، 05-02-2025 01:31 ص

الوكيل الإخباري-   قال ترامب خلال لقائه نتنياهو ان كل الأطراف تريد السلام ونتنياهو يريد السلام كذلك.

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وأضاف "لدينا الزعيم المناسب لإسرائيل وقد قام بعمل جيد ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة".


وبين "الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام".

وتابع "الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها".

 
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