ترامب خلال لقائه نتنياهو: الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة

الوكيل الإخباري- قال ترامب خلال لقائه نتنياهو ان كل الأطراف تريد السلام ونتنياهو يريد السلام كذلك.

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وأضاف "لدينا الزعيم المناسب لإسرائيل وقد قام بعمل جيد ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة".