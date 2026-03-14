ترامب: دول عدة سترسل سفنا حربية بالتنسيق معنا لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

وأضاف ترامب عبر منصة (تروث سوشيال)، السبت، أن الولايات المتحدة "دمّرت 100% من القدرات العسكرية الإيرانية"، مشيرا إلى أن المخاطر لا تزال قائمة عبر احتمال لجوء طهران إلى استخدام طائرات مسيّرة أو ألغام أو صواريخ قصيرة المدى لاستهداف الملاحة في الممر المائي.
وأوضح أن دولا من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قد تنضم إلى هذا الجهد البحري، بهدف منع أي تهديد للمضيق، الذي وصفه بأنه يتعرض لـ "قيود مصطنعة".
وفي السياق، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها العسكرية على طول السواحل، بما في ذلك استهداف القوارب والسفن الإيرانية، مؤكداً أن بلاده ستعمل "بأي طريقة" على ضمان بقاء مضيق هرمز "مفتوحا وآمنا وحرا".
وفي منشور منفصل، نفى ترامب تقارير إعلامية تحدثت عن تدمير خمس طائرات تزوّد بالوقود في قاعدة بالسعودية، موضحا أن القاعدة تعرضت لهجوم قبل أيام، إلا أن الطائرات لم تُدمّر، وأن أربعا منها عادت إلى الخدمة، فيما ستعود الخامسة قريبا.
واتهم ترامب وسائل إعلام، من بينها "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، بنشر معلومات مضللة، معتبرا أن تقاريرها "تتناقض مع الحقائق".
