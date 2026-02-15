ترامب: دول (مجلس السلام) تعهدت بـ 5 مليارات دولار لاعمار غزة

وأضاف ترامب أن الدول الأعضاء تعهّدت كذلك بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة.
وشدّد على أن حركة حماس يجب أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بـ«النزع الكامل والفوري للسلاح».
-
