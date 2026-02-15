ترامب: دول (مجلس السلام) تعهدت بـ 5 مليارات دولار لاعمار غزة

06:44 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهّدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.





وأضاف ترامب أن الدول الأعضاء تعهّدت كذلك بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة.

وشدّد على أن حركة حماس يجب أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بـ«النزع الكامل والفوري للسلاح».

