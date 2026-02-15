الأحد 2026-02-15 07:42 م

ترامب: دول (مجلس السلام) تعهدت بـ 5 مليارات دولار لاعمار غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
 
الأحد، 15-02-2026 06:44 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهّدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.اضافة اعلان


وأضاف ترامب أن الدول الأعضاء تعهّدت كذلك بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة.
وشدّد على أن حركة حماس يجب أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بـ«النزع الكامل والفوري للسلاح».
 
 


