الخميس 2025-05-01 02:28 ص
 

ترامب: رئيس وزراء كندا يتطلع للتوصل لاتفاق تجاري

ترامب
ترامب
 
الخميس، 01-05-2025 12:27 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتطلع إلى التوصل لاتفاق تجاري وإنه سيزور البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال ترامب إنه هنأ كارني على فوزه في الانتخابات عندما أجريا اتصالا يوم الثلاثاء.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "اتصل بي أمس وقال دعنا نتوصل إلى اتفاق".

وأضاف ترامب أن كارني "كان لطيفا للغاية، وقد هنأتُه"، موضحا أن كارني يعتزم زيارة البيت الأبيض في غضون أسبوع.
 
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