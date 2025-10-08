ترامب: ربما سأذهب إلى مصر يوم الأحد

11:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749147 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ربما سيذهب إلى مصر يوم الأحد المقبل. اضافة اعلان



وأضاف ترامب، في تصريحات له مساء الأربعاء، "كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة ونحن نقترب للغاية".



وبين ترامب أن "المفاوضات مع حماس تمضي جيدا على ما يبدو"، مضيفا "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".



وتابع ترامب، "كنت أتعامل للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، ونحن نقترب للغاية".



وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب قد يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.



وأوضح روبيو في تصريحات للصحفيين، مساء الأربعاء، أن القرار سيعود لترامب، لكنه رجّح اهتمام ترامب بالقيام بهذه الزيارة "إذا سمح له الجدول الزمني بذلك".





