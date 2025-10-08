ترامب: ربما سأذهب إلى مصر يوم الأحد

وأضاف ترامب، في تصريحات له مساء الأربعاء، "كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة ونحن نقترب للغاية".
وبين ترامب أن "المفاوضات مع حماس تمضي جيدا على ما يبدو"، مضيفا "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".
وتابع ترامب، "كنت أتعامل للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، ونحن نقترب للغاية".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب قد يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضح روبيو في تصريحات للصحفيين، مساء الأربعاء، أن القرار سيعود لترامب، لكنه رجّح اهتمام ترامب بالقيام بهذه الزيارة "إذا سمح له الجدول الزمني بذلك".
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
-
روسيا.. الدفاع الجوي يسقط 27 طائرة أوكرانية مسيرة خلال 3 ساعات
-
الاتفاق يبلغ لحظات حاسمة .. ومؤشرات قوية على إعلان قريب
-
بطلب من إسرائيل روبيو لن يحضر مفاوضات غزة في فرنسا
-
الشرق الأوسط على موعد مع ترامب في زيارة مرتقبة
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في الموافقة على مشروع قانون تمويل الحكومة
-
إسبانيا تصدم الكيان وحكومته بقرار عاجل
-
غوتيريش يتابع مع يجري في مدغشقر