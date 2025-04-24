ترامب: رسوم السيارات البالغة 25% على كندا قد ترتفع

وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي "هم يدفعون 25 بالمئة، لكن هذه الرسوم قد ترتفع فيما يتعلق بالسيارات".
وأضاف "كل ما نفعله هو أننا نقول: 'لا نريد سياراتكم، مع كامل الاحترام. نريد حقا أن نصنع سياراتنا بأنفسنا'".
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