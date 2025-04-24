الخميس 2025-04-24 03:13 ص
 

ترامب: رسوم السيارات البالغة 25% على كندا قد ترتفع

ترامب
ترامب
 
الخميس، 24-04-2025 03:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة المفروضة على السيارات الواردة من كندا إلى الولايات المتحدة قد ترتفع.اضافة اعلان


وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي "هم يدفعون 25 بالمئة، لكن هذه الرسوم قد ترتفع فيما يتعلق بالسيارات".

وأضاف "كل ما نفعله هو أننا نقول: 'لا نريد سياراتكم، مع كامل الاحترام. نريد حقا أن نصنع سياراتنا بأنفسنا'".
 
gnews

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