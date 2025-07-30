ترامب: روسيا ستواجه عقوبات أميركية جديدة إذا لم تنه حرب أوكرانيا في 10 أيام

05:23 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المهلة التي منحها لروسيا لإنهاء القتال في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستكون لعشرة أيام ابتداء من أمس الثلاثاء. اضافة اعلان





وصرح ترامب لصحافيين ردا على سؤال عن هذه المهلة "عشرة أيام فقط".