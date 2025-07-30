الأربعاء 2025-07-30 05:31 ص
 

ترامب: روسيا ستواجه عقوبات أميركية جديدة إذا لم تنه حرب أوكرانيا في 10 أيام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 30-07-2025 05:23 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المهلة التي منحها لروسيا لإنهاء القتال في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستكون لعشرة أيام ابتداء من أمس الثلاثاء.اضافة اعلان


وصرح ترامب لصحافيين ردا على سؤال عن هذه المهلة "عشرة أيام فقط".
 
 
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب

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