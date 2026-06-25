ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"

08:13 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أمس الأربعاء "تسببا في عدد مروع من الوفيات". اضافة اعلان





وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "الزلزالان الكبيران اللذان ضربا للتو شعب فنزويلا العظيم هائلان من حيث القوة وتسببا في عدد مروع من الوفيات".



وأضاف "الولايات المتحدة الأميركية على أهبة الاستعداد، وراغبة وقادرة على تقديم المساعدة! أصدرت تعليماتي لجميع وكالات حكومتنا بالاستعداد للتحرك بسرعة. سنكون هناك من أجل أصدقائنا الجدد والعظماء. والتقارير الأولية لا تبشر بخير".



رئيسة فنزويلا المؤقتة قالت، إن الزلزال أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين، مشيرة إلى انهيار عشرات المباني في لا جويرا .





